Армия и оружие
Российская газетаФлот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки
Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.
ТАСС 22:42
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Футбол
Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»
Ранее предполагалось, что чемпионы Франции предложат по 100 млн евро за Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Наполи».
Евро-футбол.ру 13:43
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версия комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия 22:49
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Наука
В России составили «эволюционное древо» коронавируса
Большинство случаев коронавируса было завезено в Россию из Европы, а не Китая.
ТК Звезда 21:57
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
IKEA решила вернуть девяти странам выделенные во время пандемии деньги
Шведский ретейлер IKEA вступил в переговоры с правительствами девяти стран о возврате им денег, выделенных из бюджета на поддержку компании во время пандемии коронавируса, сообщает Financial Times.
РБК 22:28
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
319 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Только за последние сутки выявили 319 новых случаев, сообщает 15 июня пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 21:56
Общество
В Кузбассе выявили еще 23 случая коронавируса
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлено 1042 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 390 выздоровели.
РИА Новости 00:26
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 11:24
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Единоборства
В главном бое турнира UFC в Лас-Вегасе Кальвильо одолела Ай
В ночь на 14 июня в Лас-Вегасе прошел главный бой Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 10.
МИР 24 05:33
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
Экономика
Экономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals
При рынках, залитых деньгами от Трампа, ЕЦБ и премьера Японии Синдзо Абэ, полагаю, что она будет колебаться от $35 до $50 за баррель, в среднем за год будет на уровне $50–55 за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США, — дал прогноз Тищенко.
News.ru 22:27
Общество
Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе
Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости 18:48
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59