Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаФлот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
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Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

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Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника «Витязь» в Марианскую впадину

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