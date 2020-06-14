Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.

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Здоровье В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

Общество В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба. 44

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Наука В России составили «эволюционное древо» коронавируса Большинство случаев коронавируса было завезено в Россию из Европы, а не Китая.

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Общество Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью. 102

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