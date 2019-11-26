Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА "Новости".

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

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