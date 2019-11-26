Происшествия
КоммерсантъМАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет по расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону, которое произошло в 2016 году (.pdf). В документе говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
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Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ
Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
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Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
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