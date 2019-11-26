Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъМАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал финальный отчет по расследованию крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai в Ростове-на-Дону, которое произошло в 2016 году (.pdf). В документе говорится, что пилоты допустили ошибку во время полета.
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МАК назвал причины авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

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