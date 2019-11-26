Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными. Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года.

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Политика К посольству Украины в Москве принесли унитазы Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Футбол Назван лучший сейв 13-го тура АПЛ Вратарь эффектно спас свою команду после удара головой из пределов штрафной в игре с «Ньюкаслом» (2:0). В пятерку лучших также вошли сейвы в исполнении Аарона Ремсдейла («Борнмут»), Мэтью Райана («Борнмут»), Кепы Аррисабалаги («Челси») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Кино Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.

Здоровье На прием с комфортом Самые современные КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани) появятся в каждой головной поликлинике.