Происшествия
РИА НовостиFlydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными. Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года.
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