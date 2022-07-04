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Focus: без поставок газа из РФ Германии придется серьезно экономить и перейти на дрова

Критическая зависимость немецкой промышленности и населения от поставок российского газа грозит тревожными последствиями для страны в случае прекращения подачи топлива, пишет Focus
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РИА Новости
Около 37 процентов импортируемого газа в Германии приходится на нужды промышленности, при этом 15 процентов потребляет химико-фармацевтическая отрасль.
РИА Новости
В статье подчеркивается, что немцам придется "радикально" экономить энергию: отапливать не все помещения в жилище, отказаться от духовки, готовить на электричестве, начать пользоваться дровяной печью.
РИА Новости
Германию ждёт рост безработицы, бедности, госдолга, при этом ВВП может сократиться на целых восемь процентов, полагает Focus.
Царьград

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Focus: без поставок газа из РФ Германии придется серьезно экономить и перейти на дрова
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