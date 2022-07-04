Спирт был обнаружен в "приёмной камере" звёзд Млечного Пути, также известной как Стрелец B2, обширном звёздном питомнике или области звездообразования рядом с местом расположения огромной черной дыры Стрелец A. Изначально это исследование было направлено на изучение и выявление процессов, связанных с синтезом органических соединений в условиях звездообразования, а также на сложность этих молекул.