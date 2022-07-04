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Focus: немцы могут остаться без энергии зимой при прекращении поставок газа из РФ

Германии предрекли переход на дрова в случае прекращения поставок российского газа.
АБН
Около 37 процентов импортируемого газа в Германии приходится на нужды промышленности, при этом 15 процентов потребляет химико-фармацевтическая отрасль.
РИА Новости
В статье подчеркивается, что немцам придется "радикально" экономить энергию: отапливать не все помещения в жилище, отказаться от духовки, готовить на электричестве, начать пользоваться дровяной печью.
РИА Новости
Германию ждёт рост безработицы, бедности, госдолга, при этом ВВП может сократиться на целых восемь процентов, полагает Focus.
Царьград

Подробнее о событии

Focus: без поставок газа из РФ Германии придется серьезно экономить и перейти на дрова
Lenta.ruвчера в 14:36
Focus: немцы могут остаться без энергии зимой при прекращении поставок газа из РФ
АБНвчера в 14:26
Focus: немцы могут остаться без энергии зимой при прекращении поставок российского газа
Газета.Ruвчера в 14:13
Focus: немцам придется радикально экономить без газа из России
ФАНвчера в 13:18
Focus: без российского газа Германии придётся топить дровами
Infinicaвчера в 12:16
Focus сообщает, что без российских поставок жителям ФРГ придется радикально экономить газ и перейти на дрова
Аргументы неделивчера в 12:06
Focus: без российских поставок немцам придется радикально экономить газ и перейти на дрова
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