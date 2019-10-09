Напавший на синагогу немецком городе Галле вел видеотрансляцию происходящего в Twitch. На видео стрелок говорит по-английски и называет себя «анонимом», отрицающим холокост.

Напавший на синагогу в немецком городе Галле вел видеотрансляцию

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