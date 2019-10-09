Происшествия
Комсомольская правдаНапавший на синагогу в немецком городе Галле вел видеотрансляцию
Напавший на синагогу немецком городе Галле вел видеотрансляцию происходящего в Twitch. На видео стрелок говорит по-английски и называет себя «анонимом», отрицающим холокост.
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Авто
«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель
Автоновости дня вчера в 02:06
Армия и оружие
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
ИА Крыминформ 09:08
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.
РБК 15:52
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
iReactor 07 октября в 03:33
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс 18:36
Финансы
ВТБ отказался от вкладов в евро
С 8 октября 2019 года ПАО «ВТБ» отказалось от открытия вкладов в евро.
Саминвестор вчера в 05:53
Футбол
«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой
Чемпионат 21:19
Политика
Савченко обвинила Порошенко в том, что он «проиграл» Украину
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NEWSONE заявила, что экс-президент Украины Пётр Порошенко «проиграл» страну, когда подписал Минские соглашения в 2015 году.
RT на русском 21:19
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Футбол
Сборные Германии и Аргентины сыграли вничью
Вести.Ru 17:16
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ 10:16
Общество
Непростительные ошибки: что не простят знаки Зодиака ни в коем случае
Ни за что на свете Овны не смогут простить предательство. Узнав об обмане, они навсегда вычеркивают из жизни предателя.
SM News 07:46
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Политика
Трамп назвал условие для сотрудничества с демократами по импичменту
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет сотрудничать с демократами в конгрессе США в рамках процедуры импичмента, только если получит равные права.
RT на русском 17:19
Футбол
Месси признался, что задумывался об уходе из «Барселоны»
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что несколько лет назад задумывался об уходе из клуба.
RT на русском 04:00
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Политика
США и Китай не смогли достичь прогресса в торговых переговорах
Представители Китая и США не смогли достичь договоренностей в ходе двухдневных торговых консультаций перед новым раундом переговоров официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 20:55
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Известия 18:44
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Здоровье
Минздрав выдал разрешения на «Фризиум» 500 детям
Врачебные комиссии выдали разрешение на получение не зарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум" 510 детям из 2000, о которых заявили благотворительные фонды.
Интерфакс 09:03
Экономика
Общий объём рынка нелегального такси в России вырос на 35% с 2017 года
Общий объём рынка нелегального такси в России оценили в 101 млрд рублей, что на 35% больше по сравнению с 2017 годом.
RT на русском вчера в 07:24
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции
Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.
Известия 22:03
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Футбол
Ибрагимовичу установили памятник в Швеции
Спорт-Экспресс вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Происшествия
На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир
Лайнер авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
РБК 02:43