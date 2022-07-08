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Focus: у России есть три козыря для грамотного взаимодействия с Западом

Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus
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РИА Новости
Россия задействовала три основных рычага давления, благодаря чему стала тактически сильнее в противостоянии с Соединенными Штатами и Евросоюзом.
Российская газета
Райц привёл в пример недавнюю встречу глав МИД стран G20, где многие государства отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.
RT на русском
Автор ссылается на опасения немецкого правительства о том, что закрытие газопровода "Северный поток" на техническое обслуживание якобы может затянуться на неопределённый срок.
Life.ru

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