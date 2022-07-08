Lenta.ruFocus заявил, что Запад угодил в «тройную ловушку» Путина на УкраинеРоссия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus.РИА НовостиТактически, Россия находится в очень выгодном положении, из-за чего все попытки западных стран провести политическую и экономическую изоляцию России потерпели крах, передают в издании.Online47.ruЭксперт отмечает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась, и приводит в пример встречу глав МИД G20, где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.Московский КомсомолецЕвропа по-прежнему очень зависима от энергоресурсов из РФ.Народные новостиЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияРЕН ТВiReactorЭкономика сегодняПолитика СегодняГазета.RuНародные новостиLive24Вечерняя МоскваФАНРамблерИзвестияПодробнее о событииFocus: Путин приготовил для НАТО три неприятных ловушки в ситуации с УкраинойПолитическая Экспертизавчера в 13:31Focus: Запад угодил в третий капкан Путина из-за украинского кризисаПолитика Сегоднявчера в 13:41Focus: Путин держит Запад в ежовых рукавицахiReactorвчера в 13:37Focus: Запад неожиданно для себя попал в тройную ловушку ПутинаНародные новостивчера в 13:34Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» президента России Путина на УкраинеРИА Новостивчера в 15:35Немецкий журналист Райц: Запад угодил в очередную ловушку ПутинаФАНвчера в 13:30Focus: Путин загнал Запад в неприятную ловушку — третью по счетуПолитРоссиявчера в 12:41Показать ещёОценить562Поделиться