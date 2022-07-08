Будьте в Плюсе

Focus заявил, что Запад угодил в «тройную ловушку» Путина на Украине

Россия располагает тремя важными козырями, которые позволяют ей грамотно выстраивать политическое взаимодействие с Западом на фоне кризиса на Украине, пишет Ульрих Райц в статье для Focus
.
РИА Новости
Тактически, Россия находится в очень выгодном положении, из-за чего все попытки западных стран провести политическую и экономическую изоляцию России потерпели крах, передают в издании.
Online47.ru
Эксперт отмечает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась, и приводит в пример встречу глав МИД G20, где многие страны отказались от критики в адрес Москвы из-за ситуации на Украине.
Московский Комсомолец
Европа по-прежнему очень зависима от энергоресурсов из РФ.
Народные новости

Подробнее о событии

Focus: Путин приготовил для НАТО три неприятных ловушки в ситуации с Украиной
Политическая Экспертизавчера в 13:31
Focus: Запад угодил в третий капкан Путина из-за украинского кризиса
Политика Сегоднявчера в 13:41
Focus: Путин держит Запад в ежовых рукавицах
iReactorвчера в 13:37
Focus: Запад неожиданно для себя попал в тройную ловушку Путина
Народные новостивчера в 13:34
Focus: Запад угодил в «тройную ловушку» президента России Путина на Украине
РИА Новостивчера в 15:35
Немецкий журналист Райц: Запад угодил в очередную ловушку Путина
ФАНвчера в 13:30
Focus: Путин загнал Запад в неприятную ловушку — третью по счету
ПолитРоссиявчера в 12:41

Интересное

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новый герб региона с двуглавым орлом

Глава временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев утвердил новую символику региона.
Lenta.ruвчера в 16:54

Stern: двое солдат бундесвера похитили оружие и планировали взорвать Крымский мост

Двое солдат вооруженных сил Германии планировали взорвать Крымский мост, пишет Stern.
Газета.Ruвчера в 05:13

Защитник «Барселоны» Лангле ушёл в аренду в «Тоттенхэм»

Права на игрока принадлежат «Барселоне», в лондонский клуб он перешёл на правах аренды. В соглашении сторон нет права выкупа игрока.
Чемпионатвчера в 14:29

Минобороны сообщило о планах СБУ по проведению рейдов в Николаеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и около 500 военных националистического батальона «Цунами» прибыли в Николаев для проведения «карательных рейдов» в отношении «пророссийски настроенных граждан», передает пресс-служба Минобороны России.
РБКвчера в 16:33

Илон Маск отказался от сделки на 44 миллиарда долларов по покупке Twitter

Миллиардер Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети, говорится в письме его представителя в компанию.
РИА Новости17:36

Автозавод УАЗ начал продажи автомобилей без ABS, EBD, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности

Ульяновский автозавод начал предлагать покупателям отказаться от блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности.
Автоновости дня7 июля в 02:00

Новый пикап КамАЗ-6520 2022-2023 года показали на независимых фоторендерах

Концепт пикапа КамАЗ 2022-2023 показали на независимых фоторендерах в Сети.
Tver-portal.ru17:55

В посольстве России назвали хамством очередные санкции Канады

В посольстве отметили, что рестрикции против представителей СМИ демонстрируют всему миру, что в Канаде не хотят и боятся слышать правду о ситуации на Украине и вокруг неё.
RT на русском17:26

«Такую нагрузку ему не потянуть»: продюсер озвучил трагические новости о Моисееве

Боря понимает, что такую нагрузку ему не потянуть.
CT newsвчера в 16:12