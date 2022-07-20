Московский КомсомолецФон дер Ляйен предупредила о приостановке поставок российского газаПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвал весьма вероятным вариант развития событий, при котором поставки российского газа в Евросоюз полностью прекратятся.Московский КомсомолецЕврокомиссия (ЕК) считает вероятным полное отключение поставок российского газа.ИзвестияПолитик заявила, что Россия якобы использует газ как оружие и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.ИзвестияВ тот же день Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава ЕК фон дер Ляйен допустила полное отключение российского газаLenta.ru06:32Еврокомиссия допустила полное отключение российского газаОреанда-Новости07:03Еврокомиссия допустила полное отключение российского газаИзвестия06:59Фон дер Ляйен предупредила о приостановке поставок российского газаМосковский Комсомолец06:49Глава ЕК Фон дер Ляйен предупредила о приостановке поставок газа из РоссииОбщественная служба новостей07:12Показать ещёОценить23Поделиться