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Фон дер Ляйен предупредила о приостановке поставок российского газа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвал весьма вероятным вариант развития событий, при котором поставки российского газа в Евросоюз полностью прекратятся.
Московский Комсомолец
Еврокомиссия (ЕК) считает вероятным полное отключение поставок российского газа.
Известия
Политик заявила, что Россия якобы использует газ как оружие и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.
Известия
В тот же день Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.
Известия

Подробнее о событии

Глава ЕК фон дер Ляйен допустила полное отключение российского газа
Lenta.ru06:32
Еврокомиссия допустила полное отключение российского газа
Ореанда-Новости07:03
Еврокомиссия допустила полное отключение российского газа
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Фон дер Ляйен предупредила о приостановке поставок российского газа
Московский Комсомолец06:49
Глава ЕК Фон дер Ляйен предупредила о приостановке поставок газа из России
Общественная служба новостей07:12

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