ТАССФон дер Ляйен считает заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в ЕС неприемлемымЗаявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.ТАССПо словам фон дер Ляйен, Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответить на действия российской компании.Lenta.ruКак сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.Интерфакс26 апреля представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не собирается соглашаться на требования России по оплате газа рублями.Газета.RuЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMФАНМолваПолитическая ЭкспертизаRT на русскомИзвестияГазета.RuРЕН ТВПолитРоссияКомсомольская правдаRuBaltic.RuПолитика СегодняРамблерРБККапитал страныЦарьградНовые ИзвестияПодробнее о событииГлава ЕК назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа попыткой «шантажа»Finam.Ru03:59Фон дер Ляйен считает заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в ЕС неприемлемымТАСС04:42Глава Еврокомиссии назвала неприемлемым прекращение поставок «Газпромом» газа в ЕСГазета.Ru04:19Глава Еврокомиссии назвала приостановку поставок «Газпромом» попыткой шантажаКоммерсантъ04:06Глава Еврокомиссии назвала шантажом заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в ЕСРЕН ТВ05:05Глава ЕК назвала прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии неприемлемымRT на русском03:52Глава ЕК назвала шантажом заявление «Газпрома» о прекращении поставок в Болгарию и ПольшуПРАЙМ03:47Показать ещёОценить1,7KПоделиться