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Фон дер Ляйен считает заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в ЕС неприемлемым

Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в страны Евросоюза неоправданно и неприемлемо, считает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
ТАСС
По словам фон дер Ляйен, Евросоюз был готов к такому сценарию и планирует ответить на действия российской компании.
Lenta.ru
Как сообщалось, утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях.
Интерфакс
26 апреля представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Польша не собирается соглашаться на требования России по оплате газа рублями.
Газета.Ru

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Глава ЕК назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа попыткой «шантажа»
Finam.Ru03:59
Фон дер Ляйен считает заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в ЕС неприемлемым
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Глава Еврокомиссии назвала неприемлемым прекращение поставок «Газпромом» газа в ЕС
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Глава Еврокомиссии назвала приостановку поставок «Газпромом» попыткой шантажа
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Глава Еврокомиссии назвала шантажом заявление «Газпрома» о прекращении поставок газа в ЕС
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Глава ЕК назвала прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии неприемлемым
RT на русском03:52
Глава ЕК назвала шантажом заявление «Газпрома» о прекращении поставок в Болгарию и Польшу
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