с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Происшествия Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.

Общество В Сети появились фото из больницы Заворотнюк В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Здоровье Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.

Авто Первый электромобиль Mazda получит необычные двери Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Политика Появились новые доказательства принадлежности арктического шельфа России Минобороны России направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Энергетика «Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.

Политика Михаил Федотов покинет пост главы СПЧ в ближайшие дни Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по нашим данным, уходит со своего поста.

Здоровье Отказ от бюстгальтера признали опасным Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.

Политика Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.

Шоу-бизнес Ксенофонтова назвала памятник на могиле Дмитрия Марьянова «пошлым» Елена Ксенофонтова, известная многим по телесериалу «Кухня», опубликовала видео, в котором возмутилась видом памятника, установленным на могиле её бывшего коллеги Дмитрия Марьянова.

Общество Власти Черногории объявили о победе в суде над Дерипаской Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и тем самым одержала очередную победу, — говорится в сообщении ведомства.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Происшествия Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.

Единоборства Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.

Футбол Главный тренер сборной Армении подал в отставку Армен Гюльбудагянц покинул пост главного тренера сборной Армении, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

Армия и оружие Эрдоган раскрыл цель переговоров с Россией по Сирии Соглашение, которое заключил в ходе своего визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривает выход курдских группировок с прилегающих к Турции территорий на севере Сирии.

Здоровье Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения Ранее президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения, формально или неформально, должна идти вместе с работой над соответствующим национальным проектом.

Происшествия Ребенок умер на борту рейса Пхукет-Москва Пассажирский самолет экстренно сел в Казани из-за того, что находившемуся на борту годовалому ребенку стало плохо, сообщает Life.

Экономика Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.