Общество

КоммерсантъКоммерсантъФонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Организация требует исключить ее из реестра некоммерческих организаций (НКО) со статусом иностранных агентов. ФБК также просит суд истребовать у Минюста материалы о причинах включения в список таких организаций.
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«Медуза» 18 октября сообщает
, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба.
Фонтанка.Ру04:18

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ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

ТАСС08:18

ФБК подал в суд на Минюст

Znak.com09:14

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр НКО-иноагентов

Интерфакс07:21

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Минюсту из-за признания иноагентом

Новая газета08:12

Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Коммерсантъ07:56

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в список «иностранных агентов»

Дождь07:53

ФБК подал иск к Минюсту из-за включения в реестр иноагентов

Московский Комсомолец07:36
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Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
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Адвокат сообщила об избиении Дмитрия Марьянова в день смерти

Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Дмитрия Марьянов в уголовном процессе, связанном с гибелью артиста, раскрыла новые данные в этом деле.
Московский Комсомолец 10:48
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа

Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей

Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Футбол

Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом

Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
ProstoProSport 04:19
Политика

Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Экономика

«Аэрофлот» готовят к приватизации

Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».
Коммерсантъ 06:24
Здоровье

Кофе, молоко и апельсиновый сок увеличивают продолжительность жизни

2-3 чашки кофе в день может также увеличить продолжительность жизни.
Соловей.Инфо 05:35
Политика

Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
RT на русском 12:13
Общество

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Политика

Пентагон сообщил о завершении производства компонентов F-35 в Турции

Взгляд.ру 12:08
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 07:36
Кино

Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Ореанда-Новости 10:57
Происшествия

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Lenta.ru 10:53
Происшествия

Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии

В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.
Известия 05:41
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Происшествия

Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Экономика

Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

Российская газета 11:37
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Космос

Две женщины впервые вышли в открытый космос

Две женщины-астронавта американской NASA Кристина Кук и Джессика Мейр вышли из МКС в открытый космос.
Новые Известия 12:09
Игры

Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam

Полноценный релиз Chernobylite назначен на середину 2020 года. В данный момент ранняя версия игры в Steam доступна за 666 рублей.
Cyber.sports.ru 16 октября в 16:01
Происшествия

Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

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