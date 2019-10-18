с чего всё началось

Организация требует исключить ее из реестра некоммерческих организаций (НКО) со статусом иностранных агентов. ФБК также просит суд истребовать у Минюста материалы о причинах включения в список таких организаций.

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Культура Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Общество Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.

Политика МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".

Происшествия Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.

Футбол Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

Политика Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

Экономика «Аэрофлот» готовят к приватизации Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».

Политика Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Происшествия Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии В Сети появилось видео с авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии, на котором украинский истребитель Су-27 «сдул» людей.

Происшествия Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку Речь идет о двух высокопоставленных офицерах из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.

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Космос Две женщины впервые вышли в открытый космос Две женщины-астронавта американской NASA Кристина Кук и Джессика Мейр вышли из МКС в открытый космос.