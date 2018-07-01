Политика

КоммерсантъКоммерсантъФонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков

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