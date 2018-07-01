Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Фонд Навального подает в суд на Путина

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