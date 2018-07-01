Политика

КоммерсантъКоммерсантъФонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Кто подавал в суд на Владимира Путина

Коммерсантъ07:17

ФБК подал иск к Владимиру Путину

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Фонд Навального подал иск к Путину

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Интерфакс05:27

Обсуждать иск ФБК к Путину преждевременно, заявил Песков

РИА Новости05:01

У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина

ТАСС04:53

В Кремле прокомментировали иск ФБК к Путину

RT на русском06:04
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Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 70,74 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
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Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Аргументы и Факты вчера в 16:03
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Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
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Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала

Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
ТАСС Наука 06:11
Общество

Источник: регионы РФ не успели закупить реагенты для массовой проверки CDT у водителей

Российские регионы не успели закупить нужное количество реактивов для массового анализа крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), которое с 22 ноября будет необходимо для получения или обмена водительских прав.
Znak.com 06:33
Шоу-бизнес

Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Телепрограмма 07:02
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Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
RT на русском 06:36
Технологии

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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы

Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
РИА Новости Крым 05:28
Общество

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Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Происшествия

СК и ФСБ проводят обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой

Газета.Ru 07:16
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Футбол

Пропавший в Турции российский футболист нашелся

Lenta.ru 07:41
Политика

Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
REGNUM вчера в 10:29
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Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 19 ноября в 18:01
Авто

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новенький внедорожник GAS GS8, реализация которого в России начнётся уже в декабре, добрался до дилеров.
Тарантас Ньюс вчера в 11:53
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.
РИА Новости 05:15
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Известия 07:26
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
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Происшествия

В Челябинске арестован вахтёр, забивший до смерти пациента больницы

В Челябинске предъявлено обвинение 35-летнему вахтёру больницы, избившему до смерти пациента лечебного учреждения.
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Украинец пожаловался на кражу трусов с возвращенного РФ корабля

Член экипажа одного из украинских судов, задержанных Россией, заявил, что после возвращения кораблей обнаружилась пропажа нижнего белья.
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Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime

Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
110km.ru вчера в 07:06
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 21:06
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
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Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News 05:56
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