В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс. Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего в России на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов.

Фонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа

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