Экономика
РИА НовостиФонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа
В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс. Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего в России на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов.
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Признан банкротом застройщик элитного долгостроя в центре Москвы, чей владелец скрывается от российского правосудия за рубежом
Единый ресурс застройщиковвчера в 02:01
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Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Политика
Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Apple может уже сегодня представить новый 16-дюймовый MacBook Pro
Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года.
Происшествия
Задержан глава ростовского ГУФСИН
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Общество
Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»
Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «восходящих звезд» TIME 100 Next, (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира).
Экономика
Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год
Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 годы.
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Сколько ФНБ займет юань Таким образом, исходя из того, что Минфин собирается "синхронизировать" валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов ЦБ, можно допустить, что юань может занять до 20% ликвидной части ФНБ, а доля доллара может снизиться до 20%.
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Общество
Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Армия и оружие
На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.