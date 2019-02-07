Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа

В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс. Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего в России на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов.
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В России с августа обанкротились 90 застройщиков

Российская газета06:31

Роста числа банкротств застройщиков после перехода на эскроу не произошло

ТАСС06:48

Еще более 180 проблемных жилых домов могут достроить в России

Интерфакс04:04

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

РБК05:23

Фонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа

РИА Новости03:40

Тысячи российских новостроек попали в зону риска

Lenta.ru04:45

Признан банкротом застройщик элитного долгостроя в центре Москвы, чей владелец скрывается от российского правосудия за рубежом

Единый ресурс застройщиковвчера в 02:01
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

РБК 10:07
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Футбол

Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Политика

Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Гаджеты

Apple может уже сегодня представить новый 16-дюймовый MacBook Pro

Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года.
REGNUM 04:29
Происшествия

Задержан глава ростовского ГУФСИН

Газета.Ru 04:27
Общество

Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»

В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости вчера в 23:07
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Общество

Time впервые представил рейтинг 100 «восходящих звезд»

Журнал Time впервые опубликовал рейтинг «восходящих звезд» TIME 100 Next, (традиционно журнал ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира).
РБК 09:44
Экономика

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановые 2020-2021 годы.
Rambler News Service 07:28
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Сколько ФНБ займет юань Таким образом, исходя из того, что Минфин собирается "синхронизировать" валютную структуру ФНБ со структурой золотовалютных резервов ЦБ, можно допустить, что юань может занять до 20% ликвидной части ФНБ, а доля доллара может снизиться до 20%.
РБК 09:10
Общество

Официальным метабрендом Петербурга стал бирюзовый круг

Карповка 09:28
Общество

Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество

Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви

Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
РИА Новости 10:06
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Общество

В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Армия и оружие

На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат

Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Lenta.ru 10:47
Общество

В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.
REGNUM 04:14
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