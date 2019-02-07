Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа

В России с августа обанкротилось 90 застройщиков жилья, сообщил в среду замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс. Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего в России на стадии банкротства находятся застройщики около 1,7 тысячи домов.
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Еще более 180 проблемных жилых домов могут достроить в России

Интерфакс04:04

Фонд дольщиков: 90 застройщиков обанкротилось в России с августа

РИА Новости03:40

Региональные фонды для завершения долгостроев появились в 27 субъектах России

ТАСС04:04

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

РБК05:23

Тысячи российских новостроек попали в зону риска

Lenta.ru04:45

Названо число проблемных жилых новостроек в России

News.ru05:09

Более 3 тысяч жилых домов в России признали проблемными

Интерфакс - Россия03:03
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Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
Известия 04:25
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Происшествия

В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков

В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
ТАСС 04:12
Общество

Сыну Плющенко и Рудковской начали угрожать расправой

Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в Сети угрожают убийством.
Известия 05:51
Происшествия

Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству

РИА Новости 05:16
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Политика

Минск пообещал не повторять ошибок Украины в желании сблизиться с ЕС

Белоруссия не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с Евросоюзом.
Росбалт 04:21
Экономика

Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM вчера в 16:00
Музыка

Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»

iReactor 11 ноября в 02:22
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит инновационный двигатель

УАЗ укомплектует "Русский Прадо" инновационным 2,3-литровым ДВС, выдающим 150 или 170 л.с. Выпуск бензинового двигателя наладят на Заволжском моторном заводе.
Новые автомобили вчера в 05:33
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Происшествия

СКР засекретил материалы по делу Ивана Голунова

Следственный комитет России засекретил все материалы уголовного дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, которое изначально было возбуждено против него, заявил следователь в Басманном суде Москвы.
ТК Звезда 11 ноября в 07:47
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru вчера в 03:39
Происшествия

Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Общество

Назван размер «декретных» и больничных пособий в России в 2020 году

В России максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до 322 тысяч рублей до 2020 года.
Lenta.ru 04:21
Авто

Самый бюджетный кроссовер Suzuki получил новую версию

Кроссовер Suzuki S-Presso, который является самым компактным и самым бюджетным SUV в линейке японского бренда, получил новую экономичную версию s-CNG.
Новые автомобили вчера в 23:53
Футбол

«Ростов» может купить защитника «Торпедо» в случае продажи Чистякова

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» проявляет интерес к защитнику московского «Торпедо» Сергею Божину.
Чемпионат 04:47
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Путешествия

АТОР: в ноябре власти Египта повысят плату за вылет из страны

В Египте в ближайшие дни будет повышен размер сбора на вылет из страны, сообщает АТОР.
РИА Новости 04:12
Общество

До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Интерфакс вчера в 18:29
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Аграрии, протестующие против снятия моратория на продажу земли, принесли к зданию Верховной Рады Украины мертвую свинью.
Lenta.ru 04:23
Политика

В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров

Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 04:45
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