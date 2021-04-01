В работе Фонда по ходатайству субъекта сегодня находится 78 проблемных объектов (3,9 тыс. граждан), по которым застройщик признан банкротом. По 15 объектам не введено конкурсное производство, что является необходимым условием для вынесения их на Наблюдательный совет.

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С чего всё началось Ленобласть обратится в Минфин с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета Правительство Ленобласти намерено обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона на 2022 и 2023 годы для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сегодня сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 04:44