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Интерфакс

Фонд дольщиков рассмотрит еще более 90 проблемных объектов в Ленобласти

В работе Фонда по ходатайству субъекта сегодня находится 78 проблемных объектов (3,9 тыс. граждан), по которым застройщик признан банкротом. По 15 объектам не введено конкурсное производство, что является необходимым условием для вынесения их на Наблюдательный совет.В источнике
С чего всё началось

Ленобласть обратится в Минфин с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета

Правительство Ленобласти намерено обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона на 2022 и 2023 годы для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сегодня сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 04:44

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Все обманутые дольщики в Ленобласти получат квартиры до конца 2025

Интерфакс - Россиявчера в 05:57

Фонд дольщиков рассмотрит еще более 90 проблемных объектов в Ленобласти

Интерфаксвчера в 08:21

До 2025 года проблемы всех дольщиков Ленобласти должны быть улажены

ЛенТВ24вчера в 12:56

Ленобласть займет деньги на обманутых дольщиков

ФедералПрессвчера в 14:03

В Ленобласти судьбу долгостроев решат уже в этом году

47channel.ruвчера в 05:33

Ленобласть и Фонд защиты прав дольщиков попросят Минфин помочь с завершением долгостроев

Петербургский дневниквчера в 04:09

Александр Дрозденко: Мы готовы на любые варианты — главное найти решения и достроить все проблемные объекты

Online47.ruвчера в 06:34
Интересное

Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего Раменского прокурора на 749 млн рублей

"Заместителем генерального прокурора РФ предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 млн рублей", - сообщили в ведомстве.
ТАССвчера в 03:32