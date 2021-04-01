Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс

Фонд дольщиков рассмотрит еще более 90 проблемных объектов в Ленобласти

В работе Фонда по ходатайству субъекта сегодня находится 78 проблемных объектов (3,9 тыс. граждан), по которым застройщик признан банкротом. По 15 объектам не введено конкурсное производство, что является необходимым условием для вынесения их на Наблюдательный совет.В источнике
С чего всё началось

Ленобласть обратится в Минфин с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета

Правительство Ленобласти намерено обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона на 2022 и 2023 годы для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сегодня сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 04:44

Подробнее о событии

Все обманутые дольщики в Ленобласти получат квартиры до конца 2025

Интерфакс - Россиявчера в 05:57

До 2025 года проблемы всех дольщиков Ленобласти должны быть улажены

ЛенТВ24вчера в 12:56

Фонд дольщиков рассмотрит еще более 90 проблемных объектов в Ленобласти

Интерфаксвчера в 08:21

Ленобласть займет деньги на обманутых дольщиков

ФедералПрессвчера в 14:03

В Ленобласти судьбу долгостроев решат уже в этом году

47channel.ruвчера в 05:33

Ленобласть и Фонд защиты прав дольщиков попросят Минфин помочь с завершением долгостроев

Петербургский дневниквчера в 04:09

Александр Дрозденко: Мы готовы на любые варианты — главное найти решения и достроить все проблемные объекты

Online47.ruвчера в 06:34
Интересное

По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали в Москве 36-летнего руководителя департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского.
Российская газетавчера в 07:14

Военная техника в Крым направляется в рамках плановых мероприятий учебной подготовки

Переброска военной техники на Крымский полуостров производится в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО), проходящих на 30 общевойсковых полигонах на юге страны.
Центральная Служба Новостейвчера в 14:12