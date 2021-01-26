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РИА Новости
РИА Новости

Фонд фондов запустят в России в феврале

Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий будет запущен в России в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.В источнике
Аргументы и Факты
РИА Новости
Pravda.Ru
Известия
RuNews24.ru
News.ru
Daily Storm
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Коммерсантъ

Фонд фондов планируют запустить в феврале 2021 года

Коммерсантъ10:17
Аргументы и Факты

В России запустят Фонд фондов

Аргументы и Факты10:15
ТАСС

Запуск Фонда фондов ожидается в середине февраля

ТАСС08:50
RT на русском

В секретариате Белоусова назвали сроки запуска Фонда фондов

RT на русском09:17
Известия

В России рассчитывают запустить Фонд фондов в середине февраля

Известия09:10
РИА Новости

Фонд фондов запустят в России в феврале

РИА Новости09:09
News.ru

Андрей Белоусов провёл встречу по формированию Фонда фондов

News.ru09:21

Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками

"Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий", — сообщает во вторник региональное управление ФСБ.
Экс-главу подразделения УФСКН по Москве задержали за торговлю наркотиками
РИА Новости05:11

Хинштейн отозвал запросы на полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Ранее парламентарий направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции.
РИА Новости06:14

Вопрос о дворце в Геленджике задал Владимиру Путину студент из Башкирии

На прошедшей встрече Владимиру Путину один из студентов задал вопрос, касающийся его дворца, фильм-расследование о котором опубликовали на днях на YoTube-канале оппозиционного политика Алексея Навального.
NE_PROSTO07:38

Байден готовит указ по ограничению бурения нефтяных скважин на федеральных землях США

Президент США Джо Байден намерен объявить 27 января о подготовке к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях США, пишет газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.
Expert.ru03:22

Кремль назвал владельцами дворца в Геленджике предпринимателей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имена тех, кто владеет комплексом зданий под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный называл «дворцом Путина».
РБК06:16

В TikTok обнаружили уязвимость, которая позволяет собирать данные пользователей

В функции «Найти друзей» в TikTok обнаружена уязвимость, которая может позволить злоумышленникам собирать личные данные пользователей: номер телефона, ник, пользовательский ID и фотографии профиля, сообщили в компании Check Point.
Коммерсантъ10:04