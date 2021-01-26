Хинштейн отозвал запросы на полицейского, ударившего женщину в Петербурге

Ранее парламентарий направил запросы генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУМВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом, произошедшим во время несогласованной акции.