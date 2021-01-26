"Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий", — сообщает во вторник региональное управление ФСБ.
На прошедшей встрече Владимиру Путину один из студентов задал вопрос, касающийся его дворца, фильм-расследование о котором опубликовали на днях на YoTube-канале оппозиционного политика Алексея Навального.
Президент США Джо Байден намерен объявить 27 января о подготовке к запрету на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральных землях США, пишет газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет называть имена тех, кто владеет комплексом зданий под Геленджиком, который оппозиционер Алексей Навальный называл «дворцом Путина».
В функции «Найти друзей» в TikTok обнаружена уязвимость, которая может позволить злоумышленникам собирать личные данные пользователей: номер телефона, ник, пользовательский ID и фотографии профиля, сообщили в компании Check Point.