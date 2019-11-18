Экономика

РБКРБКФонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

Холдинг «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») договорился с фондом Tawazun из ОАЭ об условиях вхождения арабской компании в капитал его конструкторского бюро «ВР-Технологии».
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Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»

Интерфакс01:34

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК03:15

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

Коммерсантъ03:34

Эмиратский холдинг купит половину конструкторского бюро «Вертолетов России»

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News.ru02:33

ОАЭ решили купить половину КБ «Вертолетов России»

Взгляд.ру02:56

Эмиратский фонд купит 50% в конструкторском бюро «Вертолетов России»

Rambler News Service02:58
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Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

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Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
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«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

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Россияне стали меньше восхищаться Путиным

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
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Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
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С экс-главы Украины Порошенко могут снять неприкосновенность — Портнов

Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке направлен для одобрения проект документа о снятии с экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности, сообщил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.
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Политика

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
ТАСС 03:36
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в США убиты 4 человека

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Газета.Ru 03:18
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
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Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
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Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
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Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
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Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.
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Общество

В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета 02:55
Политика

Новый премьер Молдавии летит в Москву

Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
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Общество

Минпром Японии заявил о безопасности сброса радиоактивной воды в океан

От одной 1600-й до одной 40-тысячной от природной дозы радиации получат люди при сбросе фукусимской воды в Тихий океан, уверяют в Минпроме Японии.
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Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

Ранее, 14 ноября, глава украинского МИД заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
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Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

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Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
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Происшествия

В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
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Политика

Совет ЕС разрешил упростить визовый режим с Белоруссией

В официальном журнале Евросоюза появился текст постановления Совета ЕС о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.
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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Газета.Ru 00:53
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
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Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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