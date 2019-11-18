Экономика
РБКФонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн
Холдинг «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») договорился с фондом Tawazun из ОАЭ об условиях вхождения арабской компании в капитал его конструкторского бюро «ВР-Технологии».
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Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Россияне стали меньше восхищаться Путиным
В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Политика
С экс-главы Украины Порошенко могут снять неприкосновенность — Портнов
Генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке направлен для одобрения проект документа о снятии с экс-президента Украины Петра Порошенко депутатской неприкосновенности, сообщил юрист Андрей Портнов на своём telegram-канале.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Политика
Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в США убиты 4 человека
В городе Фресно в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на домашней вечеринке, передает CNN.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.
Общество
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Политика
Новый премьер Молдавии летит в Москву
Новый премьер Молдавии Ион Кику сообщил о намерении совершить первый зарубежный визит - в Россию.
Общество
Минпром Японии заявил о безопасности сброса радиоактивной воды в океан
От одной 1600-й до одной 40-тысячной от природной дозы радиации получат люди при сбросе фукусимской воды в Тихий океан, уверяют в Минпроме Японии.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
Ранее, 14 ноября, глава украинского МИД заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
Автоспорт
Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Происшествия
В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина
В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
Политика
Совет ЕС разрешил упростить визовый режим с Белоруссией
В официальном журнале Евросоюза появился текст постановления Совета ЕС о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.