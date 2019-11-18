Холдинг «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») договорился с фондом Tawazun из ОАЭ об условиях вхождения арабской компании в капитал его конструкторского бюро «ВР-Технологии».

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

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