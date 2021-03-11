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Фонд национального благосостояния может пополниться на 2 трлн рублей по итогам 2021 года

За январь 2021 года объем Фонда национального благосостояния вырос на 103,6 млрд рублей. Суммарно он сейчас составляет 13 трлн 649 млрд (13 трлн 545 млрд на 1 января).В источнике
С чего всё началось
В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов, сообщала
 Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года.
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