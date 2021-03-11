За январь 2021 года объем Фонда национального благосостояния вырос на 103,6 млрд рублей. Суммарно он сейчас составляет 13 трлн 649 млрд (13 трлн 545 млрд на 1 января).

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С чего всё началось В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов, сообщала Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года. Коммерсантъ 16:46