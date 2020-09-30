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РИА Новости
РИА Новости

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

За 2018-2020 годы фонд заключил 80 договоров заемного финансирования на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На момент создания краевого ФРП его объем составлял 500 миллионов рублей, в 2019 году он был докапитализирован до 1,5 миллиарда рублей.В источнике
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РБК Краснодар

Фонд развития промышленности Кубани увеличили до 2 млрд рублей

РБК Краснодар07:44
KrasnodarMedia

Вопрос о докапитализации Фонда развития промышленности Кубани рассмотрят на сессии ЗСК

KrasnodarMedia28 сентября в 08:34
ЮГ Times

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн рублей

ЮГ Times06:15
Администрация Краснодарского края

Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализирован на 500 млн рублей

Администрация Краснодарского края05:32
Ясно

На 500 млн руб докапитализирован Фонд развития промышленности Краснодарского края

Ясно06:22
КП - Кубань

На Кубани объем Фонда развития промышленности увеличится до 5 млрд рублей

КП - Кубань03:44
РИА Новости

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

РИА Новости06:17

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
ТАСС07:39
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Азербайджан заявил о применении Арменией ракетного комплекса «Точка-У»

Минобороны Азербайджана заявило о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил представитель азербайджанского военного ведомства 30 сентября.
Известия09:10
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Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра

В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
Известия07:09
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Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»

Московский "Спартак" будет принимать на своём поле санкт-петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом и обладателем Кубка страны Обе команды на текущий момент делят первую строчку в турнирной таблице.
Честный рейтинг букмекеров05:44
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МИД Турции назвал обязательное условие урегулирования в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.
РИА Новости05:19
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