За 2018-2020 годы фонд заключил 80 договоров заемного финансирования на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На момент создания краевого ФРП его объем составлял 500 миллионов рублей, в 2019 году он был докапитализирован до 1,5 миллиарда рублей.