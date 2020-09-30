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РИА Новости
РИА Новости

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

За 2018-2020 годы фонд заключил 80 договоров заемного финансирования на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На момент создания краевого ФРП его объем составлял 500 миллионов рублей, в 2019 году он был докапитализирован до 1,5 миллиарда рублей.В источнике
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РБК Краснодар

Фонд развития промышленности Кубани увеличили до 2 млрд рублей

РБК Краснодар07:44
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Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

РИА Новости06:17
KrasnodarMedia

Вопрос о докапитализации Фонда развития промышленности Кубани рассмотрят на сессии ЗСК

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Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализирован на 500 млн рублей

Администрация Краснодарского края05:32
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На 500 млн руб докапитализирован Фонд развития промышленности Краснодарского края

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На Кубани объем Фонда развития промышленности увеличится до 5 млрд рублей

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Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн рублей

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