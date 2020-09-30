Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей
За 2018-2020 годы фонд заключил 80 договоров заемного финансирования на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На момент создания краевого ФРП его объем составлял 500 миллионов рублей, в 2019 году он был докапитализирован до 1,5 миллиарда рублей.В источнике
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Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализирован на 500 млн рублей
Администрация Краснодарского края05:32
Вопрос о докапитализации Фонда развития промышленности Кубани рассмотрят на сессии ЗСК
KrasnodarMedia28 сентября в 08:34