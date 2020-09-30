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РИА Новости
РИА Новости

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

За 2018-2020 годы фонд заключил 80 договоров заемного финансирования на сумму более 1,6 миллиарда рублей. На момент создания краевого ФРП его объем составлял 500 миллионов рублей, в 2019 году он был докапитализирован до 1,5 миллиарда рублей.В источнике
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Ясно

На 500 млн руб докапитализирован Фонд развития промышленности Краснодарского края

Ясно06:22
РИА Новости

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на 500 миллионов рублей

РИА Новости06:17
ЮГ Times

Фонд развития промышленности Кубани докапитализировали на 500 млн рублей

ЮГ Times06:15
Администрация Краснодарского края

Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализирован на 500 млн рублей

Администрация Краснодарского края05:32
СочиСтрим

Фонд развития промышленности Кубани увеличили на полмиллиарда

СочиСтрим07:11
КП - Кубань

На Кубани объем Фонда развития промышленности увеличится до 5 млрд рублей

КП - Кубань03:44
KrasnodarMedia

Вопрос о докапитализации Фонда развития промышленности Кубани рассмотрят на сессии ЗСК

KrasnodarMedia28 сентября в 08:34

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Lenta.ru06:41
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Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте.
Lenta.ru06:06
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Инвестиции в недвижимость РФ в III квартале стали рекордными за 4 года

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам третьего квартала 2020 года вырос в годовом выражении на 18% - с 0,95 до 1,12 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последние четыре года, отмечается в релизе компании JLL.
РИА Новости07:43

«Яндекс» оценил расходы на личный автомобиль

«Яндекс» учитывал только обязательные расходы или те, которые актуальны для большинства автомобилистов, при этом не учитывал ремонт, парковку и возможные штрафы, а также проценты по кредиту на покупку автомобиля.
Forbes06:19

Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
РИА Новости07:22
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