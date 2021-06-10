Пушков потребовал от Украины компенсацию за переданные ей русские земли и порты

Украине не стоит надеяться на получение от России «репараций», вместо этого от нее можно потребовать выплаты компенсации за переданные ей земли, которые никогда не были украинскими, а также за построенные во времена Российской империи и СССР порты на Черном море.