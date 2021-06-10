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Экономика

Фонд развития промышленности окупит вложенные в него 145 млрд рублей в 2023 году

По данным ФРП, в настоящее время им профинансировано более 333 различных производств в 60 регионах, выдано более 833 займов на общую сумму в 187,5 млрд рублей.
ТАСС
В свою очередь Владимир Путин оценил работу Фонда развития промышленности как эффективную.
ТАСС
Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития.
ТАСС
Для реализации новых промышленных проектов ФРП предоставляет целевые займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
ТАСС

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