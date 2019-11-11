Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Согласно заявлению Фонда социального страхования (ФСС) Украины, на счетах есть средства, однако организация не имеет права выплатить их, так как запланированный бюджет исчерпали 19 ноября, сообщил «Царьград». Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам.
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На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

Московский Комсомолец09:08

«Деньги есть, но мы вам их не дадим»: Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

Царьград10:31

Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Телеканал 360°14:53

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

BFM.ru13:19

Киев прекращает выплаты социальных пособий украинцам

Новостной фронт09:15

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных

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