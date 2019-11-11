Общество
Телеканал 360°Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных
Согласно заявлению Фонда социального страхования (ФСС) Украины, на счетах есть средства, однако организация не имеет права выплатить их, так как запланированный бюджет исчерпали 19 ноября, сообщил «Царьград». Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам.
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Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Музыка
В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»
Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Экономика
ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани
Ранее сообщалось, что "Эфко" собиралась построить в сухогрузном порту Тамани зерновой терминал мощностью 20 млн т, но в ноябре этого года стало известно, что мощности этого проекта сократились до 6 млн т. ВТБ и "Эфко" рассматривают различные варианты юридического структурирования проекта, уточняет Иванов.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Футбол
Черчесов отреагировал на оскорбления Дзюбы болельщиками
Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов отреагировал на ситуацию с прозвучавшими со стороны фанатов в адрес форварда национальной команды Артема Дзюбы оскорблениями.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД), передает ТАСС.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин встретится с президентом Швейцарии
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 ноября, проведет переговоры со швейцарским коллегой Ули Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом.
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
Захарова назвала "шпионский скандал" в Сербии перед контактами на высшем уровне провокационной историей.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая призналась, что была несчастлива, родив ребенка
В анонсе «Привет, Андрей» содержится признание Ветлицкой о том, что даже рождение ребёнка не сделало её счастливой.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Армия и оружие
«Нацгвардейцы» пострадали в стычке с радикалами в Донбассе — НМ ЛНР
В пресс-службе НМ ЛНР отметили, что раненные «нацгвардейцы» находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
Футбол
Киевское «Динамо» наказано за расизм в сторону игрока «Шахтера»
Напомним, что встреча завершилась победой "шахтеров" с минимальным счетом 1:0. На 77-й минуте игры фанаты "Динамо" начали скандировать расистские лозунги в сторону игроков донецкой команды Тайсона и Дентиньо.
Армия и оружие
Новый российский коллиматор позволит пристреливать оружие без стрельбы
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Авто
Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России
GAC GS8 еще не появился в продаже в России, но первые внедорожники уже заметили в дилерских центрах.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Кино
Завершились съемки полнометражной версии сериала «Мажор»
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Политика
Российские силовики получили право сбивать беспилотники
Госдума поддержала законопроект, который наделяет сотрудников российских силовых структур правом сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
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