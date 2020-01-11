Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.

Политика Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране самолета Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в Facebook фотографии обломков Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Иране.

Политика В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Политика Завершены переговоры Путина и Меркель Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".

Общество Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, для которого она будет озвучивать персонажей, сообщает в субботу сайт газеты The Times.

Политика Зеленский: все виновные в крушении Boeing в Тегеране будут наказаны Украина продолжит расследование крушения Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране до установления личностей всех виновных, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении к нации.

Авто Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7 Как пишет NJCAR.RU, в Китае уже доступен для покупки новый кроссовер Jetta VS7 в четырёх возможных версиях.

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10 Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.