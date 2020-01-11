Экономика
ВедомостиФонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
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Политика
Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране самолета
Администрация президента Украины Владимира Зеленского опубликовала в Facebook фотографии обломков Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Иране.
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Здоровье
В Саратове закрылся роддом при Дорожной больнице
В Саратове с начала 2020 года прекратил работу родильный дом при Дорожной клинической больнице.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Происшествия
СМИ: Модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.
Футбол
Хави может стать новым главным тренером «Барселоны»
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Политика
Иран заявил, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Ранее американская разведка сообщала, что лайнер был сбит ПВО Ирана по ошибке.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, для которого она будет озвучивать персонажей, сообщает в субботу сайт газеты The Times.
Шоу-бизнес
«Завтра у нас свадьба»: Самбурская отдыхает с бывшим Бузовой
Долгое время поклонники и пресса приписывали 29-летнему певцу Леше Свику и 33-летней Ольге Бузовой романтические отношения.
Теннис
Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО усилится в Черном море
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
Политика
Зеленский: все виновные в крушении Boeing в Тегеране будут наказаны
Украина продолжит расследование крушения Boeing компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране до установления личностей всех виновных, заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении к нации.
Авто
Начались продажи бюджетного кроссовера Volkswagen Jetta VS7
Как пишет NJCAR.RU, в Китае уже доступен для покупки новый кроссовер Jetta VS7 в четырёх возможных версиях.
Происшествия
В Китае умер первый заразившийся неизвестным ранее вирусом
В китайском городе Ухань (провинция Хубэй) 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая развилась из-за ранее неизвестного вируса.
Политика
Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли в России
Российский вице-премьер Юрий Борисов считает, что космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Здоровье
«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
Общество
Хоакина Феникса арестовали за участие в акции протеста
Вместе с будущим номинантом на «Оскар» в толпе были замечены Мэгги Джилленхол и 82-летняя Джейн Фонда, которая уже четыре раза была арестована за участие в подобных акциях, но останавливаться не планирует.
Политика
«Медуза»: в Кремле хотят создать партии Шнурова, Дудя и Прилепина
Издание утверждает, что в Кремле также рассчитывают создать оппозиционные партии, которые возглавят музыкант Сергей Шнуров и YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Авто
Небольшой кроссовер Hyundai Venue 2020 получил ценник
Небольшой кроссовер представлен в трех комплектациях — SE, SEL и Denim. Начальный ценник — 19250 долларов (1 174586 рублей).