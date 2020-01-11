Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.

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Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

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Политика Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.

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