Экономика

ВедомостиВедомостиФонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада

Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
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Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада

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Владимир Иванович Якунин
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Советский и российский дипломат, управленец, общественный деятель, приглашённый профессор-преподаватель ряда зарубежных университетов и высших школ. Действительный государственный советник I класса. В прошлом занимал посты заместителя министра транспорта Российской Федерации и путей сообщения Российской Федерации. Наиболее известен как президент ОАО «Российские железные дороги» в 2005-2015 годах.
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