Экономика
ВедомостиФонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
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Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
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Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
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Армия и оружие
Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
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Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Садовничий подтвердил, что открытие филиала МГУ в Дамаске обсуждается
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Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
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В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
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Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта
Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Политика
Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране
Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Футбол
Слуцкий назвал задачу «Рубина» на текущий сезон
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в текущем сезоне цель команды — сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Армия и оружие
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море
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Общество
Путин поздравил работников российской прокуратуры
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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Экономика
Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Согласно плану, за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.
Здоровье
Пересадка почки добавила ВИЧ-пациенту еще один вирус
Американские медики обнаружили, что при пересадке ВИЧ-инфицированных органов два вируса — донора и реципиента — могут сосуществовать в организме.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
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В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули
Футбол
Осорио: свое будущее с «Зенитом» не обсуждал, но хотел бы остаться
Защитник "Зенита" Йордан Осорио, который находится в петербургском футбольном клубе на правах аренды, заявил, что не обсуждал с руководством свое будущее, но хотел бы остаться в российской команде.
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СМИ сообщили об убийстве пьяным школьником своего отчима в Петербурге
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.