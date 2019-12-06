Экономика
FreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации
Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций. Ранее было определено, что в Саратовской области первые компенсации получат 950 обманутых дольщиков.
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Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета 06 декабря в 13:03
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