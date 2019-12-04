Экономика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
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с чего всё началось

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.
Российская газета04 декабря в 04:47

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Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфакс10:31

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

Российская газета13:44

Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

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Названа дата окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области

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ТАСС11:05

Участие Вячеслава Володина в помощи дольщикам. Мнение Леонида Писного

Взгляд-инфо04 декабря в 00:55

В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Саратов 2404 декабря в 06:18
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:05, Ашберн
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