Экономика
FreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации
Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
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с чего всё началось
Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.Российская газета04 декабря в 04:47
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В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций
Саратов 2404 декабря в 06:18
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