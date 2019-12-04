Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.

с чего всё началось

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.

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