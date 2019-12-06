Общество

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спикер Госдумы оценил отклонение саратовскими депутатами прокурорского закона

Регион 6409:45

Володин потребовал перестать «бросать людей жить на пустыре»

СаратовБизнесКонсалтинг09:50

Вячеслав Володин в Саратове: «Нам надо избавиться от жуликов и защитить людей»

Взгляд-инфо08:42

Володин: Проблему обманутых дольщиков надо решить как можно быстрее

Четвертая Власть08:24

Вячеслав Володин пообещал направить сомнительный прокурорский законопроект об обманутых дольщиках на проверку «куда положено»

Версия-Саратов09:19

Володин дольщикам «Капитель 2002»: жулья много вокруг!

КП - Саратов09:11

Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфакс10:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:55, Ашберн
Футбол

«Лион» разгромил игравший вдевятером «Ним»

«Ткачи» гостили у «Нима» и уже на пятой минуте получили лишнего игрока, а в конце первого тайма играли уже в формате 11 на 9. Понятно, что в такой ситуации «Лион» не имел права терять очки и забил четыре безответных мяча, дубль и результативный пас в активе Мемфиса Депая.
Евро-футбол.ру 16:40
Политика

Медведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет.
REGNUM 09:39
Политика

Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами публикации о том, что на территории Ливии присутствуют российские наемники, передает «РИА Новости».
РБК 13:44
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Политика

Зеленский предлагает создать на Донбассе «муниципальную стражу»

По замыслу украинского президента, на неподконтрольных киевской власти территориях Донбасса следует создать «муниципальную стражу».
Новостной фронт вчера в 17:31
Кино

Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»

Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Piter.tv 04 декабря в 06:35
Политика

Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД

Евротройка (Великобритания, Франция, ФРГ) и Китай на встрече в Вене не поддержали идею запуска механизма урегулирования споров по ядерной сделке, заявил гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
РИА Новости 09:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 14:30
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
Фигурное катание

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе Финала Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя в Финале Гран-при в Турине.
Sports.ru 14:12
Футбол

Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»

Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
Петербургский дневник 14:25
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года

Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Народные новости 08:03
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Экономика

Солнечные станции нагрузят рынок равномерно

Весной 2020 года правительство может провести дополнительный отбор проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС) со вводом в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Общество

Минобороны России испытало спутник-инспектор

RT на русском 09:10
Кино

Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»

Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
Подмосковье Сегодня 04 декабря в 13:45
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
ТАСС 09:24
Футбол

«Челси» рассматривает Чалова на замену Жиру

Согласно информации источника, 21-летний нападающий «армейцев» рассматривается синими в качестве замены Оливье Жиру, который из-за отсутствия стабильной игровой практики перед чемпионатом Европы 2020 года намерен сменить клубную прописку.
Чемпионат 10:18
Гаджеты

Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
3DNews 16:01
Наука

Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.
N+1 12:35
Происшествия

Жителя Кубани обвинили в утечке данных «РЖД»

По версии СК РФ, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, взломал внутренние ресурсы компании и скопировал оттуда несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и других работников компании.
Росбалт 08:36
Политика

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
REGNUM вчера в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное