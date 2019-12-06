Общество
FreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации
Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
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Футбол
«Лион» разгромил игравший вдевятером «Ним»
«Ткачи» гостили у «Нима» и уже на пятой минуте получили лишнего игрока, а в конце первого тайма играли уже в формате 11 на 9. Понятно, что в такой ситуации «Лион» не имел права терять очки и забил четыре безответных мяча, дубль и результативный пас в активе Мемфиса Депая.
Политика
Медведев заявил об отсутствии «антибелорусских элементов» в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что, несмотря на информацию о наличии в России «антибелорусских элементов», влияющих на госполитику РФ, таковых на российской территории нет.
Политика
Лавров назвал слухами сообщения о российских наемниках в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами публикации о том, что на территории Ливии присутствуют российские наемники, передает «РИА Новости».
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Политика
Зеленский предлагает создать на Донбассе «муниципальную стражу»
По замыслу украинского президента, на неподконтрольных киевской власти территориях Донбасса следует создать «муниципальную стражу».
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Политика
Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД
Евротройка (Великобритания, Франция, ФРГ) и Китай на встрече в Вене не поддержали идею запуска механизма урегулирования споров по ядерной сделке, заявил гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга
Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Политика
В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым
Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Фигурное катание
Трусова упала с тройного акселя в короткой программе Финала Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова упала с тройного акселя в Финале Гран-при в Турине.
Футбол
Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»
Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
Общество
Украина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Экономика
Солнечные станции нагрузят рынок равномерно
Весной 2020 года правительство может провести дополнительный отбор проектов по строительству солнечных электростанций (СЭС) со вводом в 2024 году.
Общество
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон «Сватов»
Федор Добронравов, который является исполнителем главной роли в сериале «Сваты», поделился информацией относительно съемок седьмого сезона.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех
Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
Футбол
«Челси» рассматривает Чалова на замену Жиру
Согласно информации источника, 21-летний нападающий «армейцев» рассматривается синими в качестве замены Оливье Жиру, который из-за отсутствия стабильной игровой практики перед чемпионатом Европы 2020 года намерен сменить клубную прописку.
Гаджеты
Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
Наука
Финны сделали оптоволокно из целлюлозы
Ханнес Орелма (Hannes Orelma) с коллегами из технического исследовательского центра Финляндии VTT создали оптическое волокно из восстановленной целлюлозы в качестве основы с высоким показателем преломления, покрытой ацетатом целлюлозы с низким показателем, и проверили его способность проводить свет для детектирования изменения влажности.
Происшествия
Жителя Кубани обвинили в утечке данных «РЖД»
По версии СК РФ, в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов, взломал внутренние ресурсы компании и скопировал оттуда несколько сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО «РЖД» и других работников компании.
Политика
Путин заявил о готовности продлить СНВ-3
«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.