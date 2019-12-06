Общество

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
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