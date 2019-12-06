Общество
FreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации
Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
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Общество
Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей
Энергетика
В регионе снизились оптовые цены на бензин и дизельное топливо
В период с 29 ноября по 5 декабря на рынке нефтепродуктов области уменьшились оптовые цены на бензин – на 1,77% и на летнее дизельное топливо – на 1,6%. Эти данные были приведены 6 декабря на очередном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен в Калуге.
Политика
Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка
Британские и американские власти уже публично заявляли, что некоторые атаки, совершенные Sandworm, связаны с российской военной разведкой, пишет Le Monde, уточняя, что это «относится к разрушительному (хакерскому) нападению на Украину (т.н. вируса NotPetya) в июне 2017 года, которое коснулось всего мира, причинив ущерб на миллиарды долларов».
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Общество
Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок
Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
Гаджеты
Microsoft начала принудительное обновление Windows 10
Компания Microsoft объявила, что крупное полугодовое обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) начало автоматически распространяться для систем с прошлыми версиями Windows 10 Home (Домашняя) и Pro.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Наука
Сухожилия и клапаны сердца оказались пьезоэлектриками
Успешная регистрация наблюдалась для сухожилий, стенок аорты и клапанов сердца.
Наука
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Сегодня в мире работает пять основных гравитационных антенн: пара американских установок LIGO, европейская Virgo, японская KAGRA и немецкая GEO600.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже Одессы выросло до четырех
Число погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до четырех, сообщается на сайте Государственной службы Украины по ЧС.
Происшествия
ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде
Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
Культура
Рагда Ханиева записала видеообращение с воздушным поцелуем после эфира шоу «Голос»
Рагда Ханиева записала видеообращения после этапа «нокаутов» в шоу «Голос» на Первом канале.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Спорт
Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Общество
Четверых российских детей вернут из Сирии на Родину
Четверых российских детей доставят самолетом из Сирии в Россию, рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова 6 декабря, сообщает ТАСС.
Футбол
«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби
Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Гаджеты
Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11
Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Происшествия
Под Омском нашли кровавое озеро
По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Экономика
Госдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.
Игры
Новые проблемы Phoenix Point: тактическая игра пока не выйдет в Microsoft Store и Xbox Game Pass
В процессе разработки тактическая игра Phoenix Point от создателя серии X-COM Джулиана Голлопа (Julian Gollop) стала временным эксклюзивом Epic Games Store.