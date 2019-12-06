Экономика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
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Названа дата окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области

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Четвертая Власть07:36

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Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

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Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

FreeNews-Volga11:23

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

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Прибытие поезда «Аллегро» в Петербург задерживается на 1,5 часа

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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
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Kia сертифицировала кроссовер Seltos для продаж в России

Корейская компания Kia сертифицировала кроссовер Seltos для продаж в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Специалисты NASA разработали специальный ровер для изучения водных миров.
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Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
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Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
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Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

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