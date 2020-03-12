Экономика

ВедомостиВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США

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Заболевший коронавирусом Артета рассказал о своем состоянии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, рассказал о своем состоянии.
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Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
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