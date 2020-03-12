Экономика
ВедомостиФьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%
Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.
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Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Общество
Баржа «Фортуна» провела учения по достройке «Северного потока-2»
Очень возможно, что баржа продолжит строительство «Северного потока-2» в паре с нашим судном-трубоукладчиком «Академик Черский», который уже полным ходом идет на Балтику из дальневосточной Находки.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Музыка
Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения
Композицию, с которой Little Big выступят на Евровидении в мае 2020-го, группа представит в программе «Вечерний Ургант».
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 4 тыс. автомобилей
Из-за проблем с топливной системой на сервис отправятся 2704 машины Peugeot Traveller и Expert, а также 1542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer, проданных с ноября 2017-го по ноябрь 2019 года.
Здоровье
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
Общество
Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Технологии
Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате
Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Биатлон
На этапе КМ по биатлону Куклина седьмая, спринт выиграла Херрман
На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти в спринтерской гонке на 7,5 км первое место заняла немецкая спортсменка Дениз Херрман, российская биатлонистка Лариса Куклина закончила спринт с седьмым результатом.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Политика
Президент Бразилии заявил о негативном результате теста на коронавирус
Лабораторные исследования не выявили наличия коронавируса 2019-nCoV в организме президента Бразилии Жаира Болсонару, результаты теста отрицательные.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
Заболевший коронавирусом Артета рассказал о своем состоянии
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, рассказал о своем состоянии.
Финансы
Мутко не исключает повышения ставок по ипотеке
Обо всем пишет ТАСС, цитируя слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
Происшествия
В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке
Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Предыдущую партию спутников Starlink компания SpaceX запустила 17 февраля: тогда ракета-носитель Falcon 9 также вывела на орбиту 60 аппаратов.
Единоборства
Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном
Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".
Общество
В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины
Гражданка Украины заболела коронавирусом, находясь на территории Италии.
Политика
Опубликовано видео захвата главкома ВМС Украины российским спецназом
Журналист Александр Сладков показал видео захвата командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Сергея Гайдука в Крыму в марте 2014 года.