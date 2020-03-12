Европейский фондовые индексы и фьючерсы на американские показывают значительный рост в пятницу, после того как днем ранее продемонстрировали самое значительное падение за десятилетия. Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 начали торги ростом на 5%, что соответствует максимальному дневному лимиту.

Фьючерсы на фондовые индексы США растут на 5%

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