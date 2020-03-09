Экономика
ВедомостиМировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью
В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%.
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Энергетика
Цены на нефть отыграли треть утреннего падения
Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Политика
Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17
В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером.
Армия и оружие
Израильские самолеты больше не могут атаковать сирийскую армию
Военный источник сообщил агентству «САНА» о том, что ночью 5 марта система ПВО засекла полет израильских военных самолетов в сторону ливанского города Сайда.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании
Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Шоу-бизнес
Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию
Традиция фотографировать голой на последних месяцах беременности становится модным трендом, и подруга Данилы Козловского Ольга Зуева не стала исключением.
Экономика
Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании
Юрист Жарков, владеющий сертификатом эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA (Ecole Nationale d’Administration) рассказал РБК, что был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года экс-гендиректором ретейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017 по ноябрь 2019 года).
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Кино
Рецензия на фильм «Правосудии Спенсера» с Марком Уолбергом
Авторы комедийного триллера с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера" попытались обновить жанр фильмов в духе Гая Ричи о крепких и бескомпромиссных парнях, однако желание выглядеть прогрессивными обернулось лишь набором штампов, взятых из сериалов и клипов.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею не будет перенесен в Сочи
Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в конце апреля - начале мая в швейцарской Лозанне, не будет перенесен в Сочи.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе
В понедельник Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе начнутся в Анкаре 10 марта.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Игры
Команда RPCS3 добилась работоспособности Dante’s Inferno на эмуляторе PlayStation 3
Приключенческий экшен Dante’s Inferno от студии Visceral Games теперь стал полноценно работоспособным на эмуляторе PlayStation 3 RPCS3.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Происшествия
В Абхазии задержали вора в законе
По данным республиканской прокуратуры, при задержании у авторитета был изъят пистолет марки Glock.