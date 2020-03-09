Экономика

ВедомостиВедомостиМировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью

В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%.
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Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

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Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

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Мировые фондовые рынки рухнули вслед за нефтью

Ведомости05:25

Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7% после обвала цен на нефть

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Черный понедельник на рынке черного золота

Finam.Ru02:49

Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7%

Парламентская газета05:44

Мировые рынки падают из-за срыва сделки ОПЕК+

ГЛАС.RU06:05
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Энергетика

Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:25
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
Политика

Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером.
Вести.Ru 05:34
Армия и оружие

Израильские самолеты больше не могут атаковать сирийскую армию

Военный источник сообщил агентству «САНА» о том, что ночью 5 марта система ПВО засекла полет израильских военных самолетов в сторону ливанского города Сайда.
Мир новостей 07 марта в 03:37
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 07 марта в 11:17
Политика

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
РИА Новости 02:57
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.
Российская газета 02:32
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине

РИА Новости 04:15
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Шоу-бизнес

Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию

Традиция фотографировать голой на последних месяцах беременности становится модным трендом, и подруга Данилы Козловского Ольга Зуева не стала исключением.
Paparazzi.ru 02:38
Экономика

Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Юрист Жарков, владеющий сертификатом эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA (Ecole Nationale d’Administration) рассказал РБК, что был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года экс-гендиректором ретейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017 по ноябрь 2019 года).
РБК 05:22
Биатлон

Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 05:48
Кино

Рецензия на фильм «Правосудии Спенсера» с Марком Уолбергом

Авторы комедийного триллера с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера" попытались обновить жанр фильмов в духе Гая Ричи о крепких и бескомпромиссных парнях, однако желание выглядеть прогрессивными обернулось лишь набором штампов, взятых из сериалов и клипов.
Газета.Ru 06 марта в 11:25
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Общество

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
ТАСС вчера в 04:20
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею не будет перенесен в Сочи

Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в конце апреля - начале мая в швейцарской Лозанне, не будет перенесен в Сочи.
ProstoProSport 05:20
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Происшествия

На премьер-министра Судана совершено покушение

BFM.ru 04:17
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
Армия и оружие

Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе

В понедельник Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе начнутся в Анкаре 10 марта.
Военное дело 04:36
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Игры

Команда RPCS3 добилась работоспособности Dante’s Inferno на эмуляторе PlayStation 3

Приключенческий экшен Dante’s Inferno от студии Visceral Games теперь стал полноценно работоспособным на эмуляторе PlayStation 3 RPCS3.
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Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Общество

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

BFM.ru 03:42
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия

В Абхазии задержали вора в законе

По данным республиканской прокуратуры, при задержании у авторитета был изъят пистолет марки Glock.
Говорит Москва 06:25
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