В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%.

Армия и оружие Израильские самолеты больше не могут атаковать сирийскую армию Военный источник сообщил агентству «САНА» о том, что ночью 5 марта система ПВО засекла полет израильских военных самолетов в сторону ливанского города Сайда.

Политика Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Футбол «Реал» проиграл «Бетису» в чемпионате Испании Мадридский "Реал" в матче 27-го тура чемпионата Испании уступил "Бетису" - 1:2 и не сумел вернуть себе лидерство в турнире.

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Экономика Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30 Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Шоу-бизнес Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию Традиция фотографировать голой на последних месяцах беременности становится модным трендом, и подруга Данилы Козловского Ольга Зуева не стала исключением.

Экономика Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании Юрист Жарков, владеющий сертификатом эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA (Ecole Nationale d’Administration) рассказал РБК, что был приглашен в российский «Ашан» в середине 2018 года экс-гендиректором ретейлера Франсуа Реми (занимал эту должность с июля 2017 по ноябрь 2019 года).

Биатлон Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.

Кино Рецензия на фильм «Правосудии Спенсера» с Марком Уолбергом Авторы комедийного триллера с Марком Уолбергом "Правосудие Спенсера" попытались обновить жанр фильмов в духе Гая Ричи о крепких и бескомпромиссных парнях, однако желание выглядеть прогрессивными обернулось лишь набором штампов, взятых из сериалов и клипов.

Общество В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею не будет перенесен в Сочи Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в конце апреля - начале мая в швейцарской Лозанне, не будет перенесен в Сочи.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.