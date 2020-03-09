Экономика
Парламентская газетаФондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7%
После обвала цен на нефть более чем на 30%, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись падением на 3-7%, сообщает РИА «Новости». На 3,01% упал индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 3,79%.
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