Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаФондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7%

После обвала цен на нефть более чем на 30%, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись падением на 3-7%, сообщает РИА «Новости». На 3,01% упал индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 3,79%.
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