После обвала цен на нефть более чем на 30%, основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись падением на 3-7%, сообщает РИА «Новости». На 3,01% упал индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite упал на 3,79%.

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Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.