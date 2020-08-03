По состоянию на 11.15 мск немецкий индекс DAX опускался на 0,28%, до 12612 пункта, французский CAC 40 рос на 0,36%, до 4893,46 пункта, британский индекс FTSE 100 падал на 0,26%, до 6015,65 пункта. В понедельник европейские биржи выросли на 2-3% на фоне публикации сильной статистики по региону.

Фондовые биржи Европы в основном падают в рамках коррекции

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