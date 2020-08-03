Экономика
ПРАЙМФондовые биржи Европы в основном падают в рамках коррекции
По состоянию на 11.15 мск немецкий индекс DAX опускался на 0,28%, до 12612 пункта, французский CAC 40 рос на 0,36%, до 4893,46 пункта, британский индекс FTSE 100 падал на 0,26%, до 6015,65 пункта. В понедельник европейские биржи выросли на 2-3% на фоне публикации сильной статистики по региону.
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Общество
Правительство утвердило перечень лекарств для производства в России
Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия 10:46
Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
В результате взрыва в Бейруте могли пострадать сотни человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Хамада Хассана.
RT на русском 12:33
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Общество
В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41
Общество
Министр юстиции Украины примет участие в распродаже тюрем
Мероприятие, посвященное началу большой распродажи тюрем на Украине, посетит министр юстиции страны Денис Малюська.
ПолитРоссия 11:51
Хоккей
Хоккеисты «Сочи» отправлены на карантин из-за вспышки коронавируса
Морозов заявил, что ситуация с коронавирусом в клубе не повлияет на проведение турнира.
Газета.Ru 08:41
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице
Российская газета 09:46
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии
В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Lenta.ru 10:06
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Общество
Телеведущего Александра Друзя обвинили в домогательствах к школьнице
Ранее в домогательствах к школьницам был обвинен знаток «ЧГК» Михаил Скипский.
Московский Комсомолец 05:17
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Политика
Моор предложил Путину пять кандидатов на должность губернатора ХМАО
Напомним, из представленных Моором пяти кандидатов президент Владимир Путин до 23 августа выберет троих.
The Нефть 07:46
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
В Крыму проведут эксперимент по искусственному вызову дождей
Власти Крыма объявили конкурс с максимальной ценой контракта в 25,5 миллиона рублей на проведение экспериментальных авиационных работ с целью искусственного вызова дождей, следует из материалов портала госзакупок.
РИА Новости 10:31