Коронавирус
РИА НовостиФондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года
Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года. По числу потерянных пунктов 16 марта - вообще худший день в истории Dow Jones.
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