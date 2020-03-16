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РИА НовостиРИА НовостиФондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

Крупнейший американский фондовый индекс Dow Jones на закрытии в понедельник обрушился на почти 3 тысячи пунктов, или на 13%, что стало худшим падением с "черного понедельника" 1987 года. По числу потерянных пунктов 16 марта - вообще худший день в истории Dow Jones.
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