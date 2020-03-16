По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.

Общество Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса» Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.

Экономика Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Политика Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

Общество В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.

Энергетика Мировые цены на нефть растут более чем на 3% Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.

Хоккей КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю "Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.

Общество Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Политика Россия закроет границу с Белоруссией По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.

Общество Сбербанк начал привлекать к работе осужденных Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.

Финансы Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.

Политика Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку Дума Иркутска на внеочередном заседании во вторник приняла добровольную отставку мэра города Дмитрия Бердникова.

Общество Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.