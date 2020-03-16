Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руИндексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.
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Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

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На рынках США случился рекордный обвал

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов. Dow Jones потерял почти 13%

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Американские фондовые рынки рухнули на 12%

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Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

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Общество

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Lenta.ru вчера в 21:29
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:40
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Политика

Зеленский призвал украинцев повышать демографию во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.
News.ru вчера в 21:47
Общество

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Известия вчера в 17:01
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru вчера в 03:50
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
Энергетика

Мировые цены на нефть растут более чем на 3%

Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:49
Музыка

Житель Бурятии выступил на федеральном телешоу «Ну-ка, все вместе!»

16 марта в эфире телеканала «Россия 1» вышел 8 выпуск телешоу «Ну-ка, все вместе». В проекте принял участие житель Улан-Удэ Алдар Батуев.
Байкал-Daily вчера в 22:25
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Общество

Роскосмос перенес празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос перенесет торжественное празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 01:05
Политика

Конституционный суд признал законным «обнуление» сроков Путина

Конституционный суд признал законным "обнуление" сроков Путина. Он заключил, что поправки не противоречат главному закону страны.
Piter.tv вчера в 09:47
Общество

Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

News.ru вчера в 20:41
Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК вчера в 06:32
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

По последним данным в Белоруссии коронавирус обнаружен у 27 человек, в РФ у 63.
Эхо Москвы вчера в 02:14
Общество

Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Сбербанк запускает совместный проект с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), в рамках которого банк будет предоставлять рабочие места осужденным.
РБК вчера в 14:45
Здоровье

Жителям Подмосковья не дают самим сдать анализ на коронавирус

Жителям Подмосковья разъяснили, кто должен и при каких обстоятельствах сдать анализы на коронавирус.
Ugpressa.ru вчера в 07:33
Финансы

Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей

Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.
Newsroom24 вчера в 19:50
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Политика

Трамп прогнозирует окончание эпидемии в июле или августе

В США возможна рецессия по причине пандемии, добавил Трамп.
BFM.ru вчера в 20:13
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат 15 марта в 04:05
Политика

Мэр Иркутска добровольно ушел в отставку

Дума Иркутска на внеочередном заседании во вторник приняла добровольную отставку мэра города Дмитрия Бердникова.
Интерфакс 00:41
Общество

Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram

Министр образования Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях, и пообещала быть внимательнее.
РИА Новости вчера в 21:12
Армия и оружие

Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.
RT на русском вчера в 06:13
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