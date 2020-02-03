Экономика

Москва 24Москва 24Китайские биржи открылись обвалом на 8 процентов из-за коронавируса

Тенденция на снижение, как заявляют эксперты, коснулась и других рынков. В частности, индекс Shanghai Composite в Тайване уменьшился на 2,8 процента. Последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января, перед местным Новым годом.
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Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок

ТАСС02 февраля в 21:58

Китайские биржевые индексы упали на 8% на фоне коронавируса

Коммерсантъ02 февраля в 23:21

Китайские биржи открылись обвалом

Известия02 февраля в 23:10

Торги на биржах Китая открылись обвалом на 8% на фоне коронавируса

РБКвчера в 00:39

Торги на биржах Китая начались с обвала котировок

Российская газета02 февраля в 21:50

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

RT на русском02 февраля в 21:08

Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов

РИА Новости02 февраля в 20:52
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Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев

Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетил Киев с официальным визитом.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Политика

Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России», сообщил источник

Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РИА новости источник, знакомый с итогами заседания совета.
РИА Новости 05:52
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

Как сообщал «Коммерсантъ», на борт «Уральских авиалиний» не пустили около 70 граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и других стран.
РБК 02:23
Политика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Политика

Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
Взгляд.ру 04:34
Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса

Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
РБК вчера в 13:22
Общество

В Одессе снесли последний барельеф маршалу Жукову

Военное дело 06:05
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской после скандала с дочерью

Как пишут СМИ, Лера Кудрявцева, которая близко дружит с Любовью Успенской, не знала, что новой гостьей на шоу станет дочь Королевы шансона почти до самого начала съемок.
VSE42.RU 05:49
Общество

Проведение инвестфорума в Сочи решено перенести

В связи с угрозой распространения коронавируса проведение Российского инвестиционного форума в Сочи переносится, сообщает правительство России.
Взгляд.ру вчера в 16:30
Политика

Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 04:25
Транспорт

В Москве оштрафовали водителей новогоднего транспорта за гирлянды

ГИБДД оштрафовала водителей общественного транспорта Москва за новогодние гирлянды.
Мослента 04:11
Общество

В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

После критики новой версии кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой.
Газета.Ru 01:46
Политика

Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
Российская газета 00:26
Шоу-бизнес

Асмус показала «идеальную» фигуру в купальнике

Кристина Асмус в официальном Instagram-аккаунте поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря.
VSE42.RU вчера в 23:39
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 02:28
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможном воссоединении Ирины Шейк и Брэдли Купера

Голливудский актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк впервые вместе появились на публике после расставания.
Известия 04:54
Фигурное катание

Медведева ответила на обвинения в употреблении алкоголя

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела прямой эфир в «Инстаграме».
Нева Спорт 01:30
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Известия 02:50
Экономика

Reuters узнал о планах госбанка Китая выпустить «антивирусные» бонды

Государственный Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) намерен выпустить специальные облигации, средства от размещения которых будут направлены на борьбу с распространением коронавируса типа 2019-nCoV, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
РБК 05:56
Политика

Путин пока не станет переносить поездку в Китай из-за коронавируса

«2020 год еще только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента», — сказал Песков, подтвердив намерение главы РФ посетить Китай.
Телеканал 360° 04:42
Футбол

Это’О: я поверил в амбиции «Анжи» в борьбе за Лигу чемпионов

Вполне возможно, что Махачкала боролась бы за Лигу чемпионов, как это делает "ПСЖ", - сказал камерунец.
Газета.Ru 02 февраля в 21:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Кино

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
Известия 05:36
Общество

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Кабинет министров Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского разобрался с коммунальными платежами пенсионерки, которой посоветовали продать собаку для оплаты ЖКУ.
Известия 04:17
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

В сентябре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство российской зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей» начнётся во второй половине 2020 года.
RT на русском вчера в 01:52
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