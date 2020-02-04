Финансы

ПРАЙМПРАЙМФондовые индексы АТР коррекционно растут после обвала китайских бирж

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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) коррекционно растут во вторник после обвала китайских бирж в понедельник на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
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