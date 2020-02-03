Экономика
ФинмаркетФондовые индексы АТР растут в ходе торгов во вторник
Цена бумаг Screen Holdings выросла на 5,4%, акции Nomura снизились на 2,5%. Китайский Shanghai Composite растет на 1,07%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО.
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