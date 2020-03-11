Экономика

ФинмаркетФинмаркетФондовые индексы АТР снижаются в среду

Капитализация SoftBank Group снижается на 3,1%, банка Mitsubishi UFJ Financial Group растет на 1,1%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:39 МСК снизился 0,84%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Биржи АТР падают в пределах 7% после запрета США на въезд из Европы

ПРАЙМ01:03

После падения биржи Азии демонстрируют уверенный рост

Красная весна10 марта в 01:51

Фондовая Азия падет, рынки Японии, Австралии, Гонконга - в зоне «медвежьего» тренда

Финмаркет02:25

Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7%

Парламентская газета09 марта в 05:44

Биржи АТР снижаются после решения Трампа запретить въезд в США из Европы

Коммерсантъ02:01

Эхономика: Мировые биржи колеблются

Эхо Москвы10 марта в 05:14

Азиатские индексы возобновили снижение

Finam.Ruвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика

Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
РБК вчера в 17:53
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия

Расстрел российской семьи на рынке попал на видео

Расстрел семейной пары на центральном рынке Калининграда, произошедший 15 февраля, сняли камеры видеонаблюдения.
Lenta.ru 02:52
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 10 марта в 15:08
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Здоровье

У коронавируса выявили новые симптомы

ToDay News Ufa 10 марта в 15:10
Политика

Трамп пояснил введенный США запрет на въезд в страну из Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что запрет на въезд в страну из Европы затрагивает только иностранцев, но не касается торговли.
Газета.Ru 01:40
Хоккей

«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Горобзор.ру вчера в 12:43
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Камчатке

ТАСС 02:26
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Телеканал RTVI 10 марта в 20:52
Общество

Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию

Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:36
Политика

Сибирские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

Депутаты из пяти регионов Сибири поддержали изменения в основной закон страны Парламенты пяти регионов Сибири поддержали поправки к Конституции.
Коммерсантъ Новосибирск 00:56
Кино

На волне слухов о «Бэтмене»: фанаты показали Джонни Деппа в образе Джокера

Киноафиша России 02:24
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Политика

Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина

Европейско-Азиатские новости вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав

Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
NewInform вчера в 14:13
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК вчера в 18:38
Экономика

Герман Греф нарастил долю в уставном капитале Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф 10 марта докупил акции кредитной организации, увеличив долю в ее уставном капитале.
Вести.Ru вчера в 23:37
Технологии

Опровергнута популярная модель возникновения Луны

Луна появилась не благодаря столкновению Земли и малой планетой. Опровергнута популярная модель возникновения Луны.
Piter.tv 02:31
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Технологии

Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов

Власти ЕС намерены на законодательном уровне решить проблему ремонта гаджетов.
Актуальные Новости 02:45
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru вчера в 04:39
Политика

Глава МИД Польши назвал условие голосования за снятие санкций с России

Польша назвала условия для голосования за снятие санкций с РФ за конфликт на востоке Украины.
Мой Брянск 02:37
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное