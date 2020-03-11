Экономика
ФинмаркетФондовые индексы АТР снижаются в среду
Капитализация SoftBank Group снижается на 3,1%, банка Mitsubishi UFJ Financial Group растет на 1,1%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:39 МСК снизился 0,84%.
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