Капитализация SoftBank Group снижается на 3,1%, банка Mitsubishi UFJ Financial Group растет на 1,1%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:39 МСК снизился 0,84%.

Общество ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".

Общество Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Общество Симоньян ответила на обвинения Навального Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Общество Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Кино Джоффри из «Игры престолов» вернулся в кино Исполнитель роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов» Джек Глисон шесть лет назад заявил, что ему надоели съемки и он уходит из профессии.

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Здоровье Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае "Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".

Здоровье В Красноярске на карантин по коронавирусу поместили 167 человек С целью борьбы с коронавирусом в Красноярском крае 167 жителям выдано постановление об изоляции на дому на 14 дней.

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Авто В России появится обновленный Mitsubishi Outlander Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".