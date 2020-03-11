Экономика

ФинмаркетФинмаркетФондовые индексы АТР снижаются в среду

Капитализация SoftBank Group снижается на 3,1%, банка Mitsubishi UFJ Financial Group растет на 1,1%. Китайский сводный индекс CSI 300 к 08:39 МСК снизился 0,84%.
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Биржи АТР падают в пределах 7% после запрета США на въезд из Европы

ПРАЙМ01:03

После падения биржи Азии демонстрируют уверенный рост

Красная весна10 марта в 01:51

Фондовые биржи АТР закрылись падением на 3-7%

Парламентская газета09 марта в 05:44

Эхономика: Мировые биржи колеблются

Эхо Москвы10 марта в 05:14

Азиатские рынки акций закрылись в красной зоне, австралийский рынок вошел в «медвежий» тренд

Финмаркетвчера в 06:53

Азиатские индексы возобновили снижение

Finam.Ruвчера в 06:30
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Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции

Гендиректор организации отметил, что признание вспышки пандемией "ничего не меняет в оценке со стороны ВОЗ угрозы вируса".
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Общество

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Политика

Сибирские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

Парламенты пяти регионов Сибири поддержали поправки к Конституции. Соответствующие решения были приняты на внеочередных сессиях.
Коммерсантъ Новосибирск 00:56
Финансы

Доллар превысил 73 рубля на фоне признания коронавируса пандемией

Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

РБК 10 марта в 09:37
Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Интерфакс вчера в 21:45
Общество

Симоньян ответила на обвинения Навального

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой вчера в 01:24
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество

Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:30
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Кино

Джоффри из «Игры престолов» вернулся в кино

Исполнитель роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов» Джек Глисон шесть лет назад заявил, что ему надоели съемки и он уходит из профессии.
Телеканал 360° вчера в 20:30
Политика

Путин отверг предложение Терешковой по обнулению президентских сроков

Президент России Владимир Путин высказался против предложения Валентины Терешковой по обнулению президентских сроков.
ПолитРоссия 10 марта в 08:34
Технологии

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Газета.Ru 01:24
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС вчера в 01:29
Здоровье

Онищенко констатировал победу над коронавирусом в Китае

"Паниковать не стоит", - подчеркнул академик Онищенко, отметив, что "на примере Китая мы видим, что они успешно справляются с этой тяжелой ситуацией".
Интерфакс 10 марта в 05:46
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Известия 00:49
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис вчера в 15:52
Здоровье

В Красноярске на карантин по коронавирусу поместили 167 человек

С целью борьбы с коронавирусом в Красноярском крае 167 жителям выдано постановление об изоляции на дому на 14 дней.
ДЕЛА.ru 10 марта в 05:38
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News вчера в 10:08
Происшествия

Число погибших в ДТП под Ростовом увеличилось до пяти человек

Напомним, в результате столкновения на федеральной трассе М-4 "Дон" микроавтобуса и фуры на месте погибли четыре человека.
Российская газета вчера в 09:06
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Общество

Обвиняемый на суде MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Ряд документов дела о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году могут перевести на русский язык для подсудимых, однако по закону Нидерландов делать полный перевод досье, состоящего из 36 тысяч страниц, суд не обязан, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
РИА Новости 01:20
Авто

В России появится обновленный Mitsubishi Outlander

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
МонаВиста вчера в 11:43
Политика

Главный инфекционист США предрек ухудшение ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в США будет существенно ухудшаться, заявил в среду глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи.
РИА Новости 00:18
Происшествия

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Общество

«Пьяный рыбак» Сергей Кузнецов из Озерска похудел на 105 килограммов

Начав заниматься, за первый год Кузнецов похудел до 150 килограммов, а за второй — до 97.
StarHit.ru вчера в 23:30
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