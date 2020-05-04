Коронавирус

News.ruNews.ruФондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

3 фото
Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта. Согласно данным Института управления поставками (ISM), Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 мая снизился на 622,03 пункта (2,55%), составив 23723,69 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу противоречий между США и КНР

ТАСС16:58

Фондовые индексы Dow Jones и S&P демонстрируют падение после роста в апреле

NewInform03:25

Биржевые индексы упали в Нью-Йорке из-за обострения отношений США и КНР

News.ru10:50

На мировых рынках вновь появился пессимизм

Finam.Ru04:15

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P снижаются после апрельского роста

Экономика сегодня03:28

Индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе благодаря ценам на нефть

REGNUM16:31

Американские фондовые индексы упали в первый день мая, апрель завершили ростом

Финмаркет02:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
1,2K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
3,9K
Общество

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
142
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
17
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
2,3K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
582
Наука

Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D.
Невские Новости вчера в 05:30
1,6K
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
66
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
87
Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
217
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,3K
Политика

ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
44
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая

Тульская пресса вчера в 01:42
4,6K
Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
169
Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
15
Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
1,7K
Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
1,3K
Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Власти Венесуэлы объявили, что сорвали нападение наемников на скоростных катерах, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 19:19
130
Футбол

Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
1,2K
Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
94
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
125
Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
106
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
24
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
504
Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
35
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
68
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
1
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
29
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное