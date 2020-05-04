Коронавирус
News.ruФондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P снижаются после апрельского роста
Экономика сегодня03:28
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними
Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Авто
Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее
По словам компании, именно попадание хладагента в сухую часть ячеек является причиной 80 процентов инцидентов, связанных с безопасностью батарей электрокаров.
Motor 05:28
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
Политика
Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Политика
Германия вступилась за «Северный поток-2»
Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 06:46
Здоровье
Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая
В России по состоянию на 4 мая 2020 года количество случаев инфицирования перевалило за 145 тысяч.
Вечерний курьер 06:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
Происшествия
Стало известно, кто в Брянске скончался от коронавируса за сутки
По информации регионального оперативного штаба, в Брянской области скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус.
Брянская Губерния 04:49
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Футбол
Конте хочет видеть в «Интере» Поля Погба
Sport.ru 05:43
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Политика
МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников
Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
RT на русском 06:08
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
Политика
Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00