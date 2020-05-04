Коронавирус

News.ruNews.ruФондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
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Что происходит на фондовом рынке США

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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P снижаются после апрельского роста

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Фондовые индексы Dow Jones и S&P демонстрируют падение после роста в апреле

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На мировых рынках вновь появился пессимизм

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Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

News.ru01:31
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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, какие ограничения снимут последними

Ограничения на проведение массовых мероприятий в России, введенные из-за пандемии коронавируса, снимут в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва 24 06:48
Авто

Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее

По словам компании, именно попадание хладагента в сухую часть ячеек является причиной 80 процентов инцидентов, связанных с безопасностью батарей электрокаров.
Motor 05:28
Общество

Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
722
Политика

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
1
Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
149
Происшествия

Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
905
Экономика

ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам

В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
РБК вчера в 02:00
17
Политика

Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер, заявил в понедельник на внеочередном заседании правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:32
3
Шоу-бизнес

Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии

Накануне стало известно, что народная артистка РФ Татьяна Васильева заболела коронавирусом. Сама актриса эту информацию не комментировала.
Петербургский дневник вчера в 02:48
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Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
629
Политика

Германия вступилась за «Северный поток-2»

Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны.
Lenta.ru 06:46
5
Здоровье

Пандемия коронавируса: актуальные данные на 4 мая

В России по состоянию на 4 мая 2020 года количество случаев инфицирования перевалило за 145 тысяч.
Вечерний курьер 06:33
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,9K
Политика

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
780
Экономика

«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
181
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
3,1K
Общество

Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»

За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
Live24 06:13
Происшествия

Стало известно, кто в Брянске скончался от коронавируса за сутки

По информации регионального оперативного штаба, в Брянской области скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус.
Брянская Губерния 04:49
12
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Гаджеты

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
1
Футбол

Конте хочет видеть в «Интере» Поля Погба

Sport.ru 05:43
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается

По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
10
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
1,4K
Политика

МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников

Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
RT на русском 06:08
Происшествия

В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата

Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
46
Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
2,5K
Футбол

Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой

Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
1,2K
Гаджеты

Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00
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