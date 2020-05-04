Коронавирус

News.ruNews.ruФондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта. Согласно данным Института управления поставками (ISM), Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 мая снизился на 622,03 пункта (2,55%), составив 23723,69 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новости о частичном открытии экономики США подстегнули биржевой рост

ИА Красная Весна19:01

Индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу противоречий между США и КНР

ТАСС16:58

Американские биржи падают на фоне опасений торговых противоречий США и Китая

ГЛАС.RU02 мая в 04:09

Индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе благодаря ценам на нефть

REGNUM16:31

Биржевые индексы упали в Нью-Йорке из-за обострения отношений США и КНР

News.ru10:50

Что происходит на фондовом рынке США

Ведомости03:08

Чем угрожает мировой экономике возобновление торговой войны между США и Китаем

RT на русском15:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
1
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
107
Происшествия

В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека

Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.
Российская газета 05:00
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,5K
Общество

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
Наука

В гонке за вакциной от COVID-19 появился лидер

По словам доктора Гао Фу, главы китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, вакцина в Китае может быть готова уже в сентябре.
Популярная механика 15:04
Здоровье

Минздрав призвал ужесточить карантинные меры

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции – ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию» Сергей Бойцов, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ считает, что необходимо ввести более жесткие меры карантина, а также сделать наказание за нарушение этих мер более серьезным.
Областная Рязанская Газета вчера в 09:47
3,5K
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
93
Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы.
РИА Новости 09:09
37
Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
18
Технологии

Глава Xbox: пандемия может затянуть сроки выхода игр для Xbox Series X

Сроки выпуска игр к игровым консолям следующего поколения компании Microsoft возможно будут сорваны из-за пандемии коронавируса, заявил глава Xbox Фил Спенсер 30 апреля, передает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 15:20
1
Гаджеты

Видеокарты от Nvidia резко подешевели

Видеокарты производства компании Nvidia резко подешевели.
Актуальные Новости вчера в 09:27
13
Происшествия

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

ТАСС 18:27
1
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
71
Шоу-бизнес

Принцессу Евгению поздравляют с беременностью

Принцессу Евгению поздравляют с беременностью Принцессу Евгению подозревают в беременности.
Экспресс газета 05:41
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 07:52
92
Кино

Крис Хемсворт намекнул на продолжение «Эвакуации»

Австралийский актер Крис Хемсворт поблагодарил фанатов за поддержку фильма Эвакуация и намекнул на возможное продолжение картины.
iReactor 12:50
5
Космос

Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru вчера в 11:07
2
Авто

Продажи Chery Exeed начнутся летом

Автоновости дня 02 мая в 10:57
34
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru 09:40
34
Происшествия

В Санкт-Петербурге от коронавируса умер известный врач скорой помощи

В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
РЕН ТВ 19:56
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
373
Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
4
Общество

Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией

Народные новости вчера в 06:30
295
Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
230
Политика

В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»

На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт 07:15
1
Кино

Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Газета.Ru 18:52
13
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
22
Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
1K
Общество

Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления самоизоляции

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с "НСН" рассказал, что при ослаблении режима самоизоляции ограничительные меры нужно сохранить для пожилых.
РИА Новости 07:29
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное