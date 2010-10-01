Коронавирус
News.ruФондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали
Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта. Согласно данным Института управления поставками (ISM), Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 мая снизился на 622,03 пункта (2,55%), составив 23723,69 пункта.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Общество
Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru 21:03
Происшествия
В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека
Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.
Российская газета 05:00
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Космос
Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету
Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва 02 мая в 22:06
Общество
Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией
Народные новости вчера в 06:30
Технологии
Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике
Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Здоровье
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 12:13
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Экономика
Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство
Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд.
REGNUM 06:50
Общество
Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
Экономика
Деловое сообщество — о помощи государства бизнесу
Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
BFM.ru 19:11
Общество
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала
Напомним, Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.
Вечерняя Москва вчера в 15:04
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Здоровье
В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса
В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.
РБК 20:56
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Наука
Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
NewInform вчера в 04:17
Хоккей
Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин
Pchela.News 11:54
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Энергетика
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
Здоровье
Вирусолог Тимаков рассказал, для кого коронавирус особенно опасен
«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — цитирует РИА «Новости» Тимакова.
URA.Ru 21:01