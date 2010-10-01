Коронавирус

News.ruNews.ruФондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта. Согласно данным Института управления поставками (ISM), Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 мая снизился на 622,03 пункта (2,55%), составив 23723,69 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе благодаря ценам на нефть

REGNUM16:31

Индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на опасения по поводу противоречий между США и КНР

ТАСС16:58

Чем угрожает мировой экономике возобновление торговой войны между США и Китаем

RT на русском15:30

Новости о частичном открытии экономики США подстегнули биржевой рост

ИА Красная Весна19:01

Биржевые индексы упали в Нью-Йорке из-за обострения отношений США и КНР

News.ru10:50

Американские фондовые индексы упали в первый день мая, апрель завершили ростом

Финмаркет02:22

Американские биржи падают на фоне опасений торговых противоречий США и Китая

ГЛАС.RU02 мая в 04:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
39
Армия и оружие

Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Общество

Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru 21:03
Происшествия

В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека

Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.
Российская газета 05:00
1
Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Космос

Брак на ракете «Протон-М» будет устранен к лету

Специалисты Центра Хруничева планируют осуществить ремонт ракеты-носителя «Протон-М» в начале лета.
Вечерняя Москва 02 мая в 22:06
Общество

Потерявший управление беспилотник весом 26 кг летает над Латвией

Народные новости вчера в 06:30
295
Технологии

Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике

Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
1,4K
Здоровье

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 12:13
66
Кино

Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»

Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
14
Экономика

Бюджет Украины с начала года недосчитался $1,5 млрд — госказначейство

Киев, 4 мая 2020, 13:50 — REGNUM С начала 2020 года бюджет Украины не получил 41,39 млрд гривен доходов или примерно $1,5 млрд.
REGNUM 06:50
11
Общество

Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год

Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
4
Экономика

Деловое сообщество — о помощи государства бизнесу

Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
BFM.ru 19:11
Общество

Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала

Напомним, Тодоренко оказалась в центре скандала после того, как заявила в интервью People Talk, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.
Вечерняя Москва вчера в 15:04
99
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
804
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
118
Политика

В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
529
Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
36
Здоровье

В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса

В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.
РБК 20:56
2
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,6K
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
2,5K
Общество

Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
6
Здоровье

В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
1
Наука

Открыт новый эффективный способ окрашивания волос

NewInform вчера в 04:17
13
Хоккей

Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин

Pchela.News 11:54
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
1,6K
Энергетика

В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
52
Здоровье

Вирусолог Тимаков рассказал, для кого коронавирус особенно опасен

«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — цитирует РИА «Новости» Тимакова.
URA.Ru 21:01
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное